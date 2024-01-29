Bangkok Post: украинца нашли висящим на дереве на острове Самуи

Украинца нашли без признаков жизни на острове Самуи в Таиланде при загадочных обстоятельствах.

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Об этом сообщает издание Bangkok Post. Мужчину обнаружили работники фруктовой плантации, на нём были надеты только шорты, вокруг головы была обмотана футболка. Ранее четырёх россиян задержали на таиландском острове Пхукет за игру в покер.