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Bangkok Post: украинца нашли висящим на дереве на острове Самуи

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Украинца нашли без признаков жизни на острове Самуи в Таиланде при загадочных обстоятельствах.
Bangkok Post: украинца нашли висящим на дереве на острове Самуи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Мужчину обнаружили работники фруктовой плантации, на нём были надеты только шорты, вокруг головы была обмотана футболка.

Ранее четырёх россиян задержали на таиландском острове Пхукет за игру в покер.

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