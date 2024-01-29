Axios: Израиль обещает не допустить возвращения израильских поселенцев в Газу
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Как поясняют журналисты издания, обеспокоенность о восстановлении таких поселений усилилась в последние недели из-за того, что «поселенческое лобби» в Израиле и члены правящей коалиции начали призывать к «полной оккупации Газы и восстановлению поселений».
По словам высокопоставленного израильского чиновника и двух американских чиновников, Галант пообещал, что не допустит восстановления поселений в секторе Газа, а планируемая буферная зона будет временной и нужна только в целях безопасности.
26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.