Axios: Израиль обещает не допустить возвращения израильских поселенцев в Газу

Израильские военные не допустят восстановления незаконных аванпостов или возвращения израильских поселенцев на территории сектора Газа, которые были оставлены ими в 2005 году — в этом министр обороны Израиля Йоав Галант заверил американских чиновников, сообщает портал Axios.

Как поясняют журналисты издания, обеспокоенность о восстановлении таких поселений усилилась в последние недели из-за того, что «поселенческое лобби» в Израиле и члены правящей коалиции начали призывать к «полной оккупации Газы и восстановлению поселений».

По словам высокопоставленного израильского чиновника и двух американских чиновников, Галант пообещал, что не допустит восстановления поселений в секторе Газа, а планируемая буферная зона будет временной и нужна только в целях безопасности.

26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.