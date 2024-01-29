RT в Telegram
Подпишись

Axios: Израиль обещает не допустить возвращения израильских поселенцев в Газу

Короткая ссылка
Израильские военные не допустят восстановления незаконных аванпостов или возвращения израильских поселенцев на территории сектора Газа, которые были оставлены ими в 2005 году — в этом министр обороны Израиля Йоав Галант заверил американских чиновников, сообщает портал Axios.
Axios: Израиль обещает не допустить возвращения израильских поселенцев в Газу
  • AFP
  • © Nicolas GARCIA

Как поясняют журналисты издания, обеспокоенность о восстановлении таких поселений усилилась в последние недели из-за того, что «поселенческое лобби» в Израиле и члены правящей коалиции начали призывать к «полной оккупации Газы и восстановлению поселений».

По словам высокопоставленного израильского чиновника и двух американских чиновников, Галант пообещал, что не допустит восстановления поселений в секторе Газа, а планируемая буферная зона будет временной и нужна только в целях безопасности.

26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить