Журналист Боуз: Россия и Китай могли бы установить марионеточный режим в Техасе
Такое мнение в соцсети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз.
«Представьте себе, если бы Россия и Китай решили финансировать в Техасе «Движение за свободу», — написал он.
В качестве примера Боуз привёл такие действия, как свержение демократически избранного губернатора, создание огромной армии, запрет выборов и оппозиции.
«Звучит знакомо?» — добавил журналист.
Ранее он заявил, что украинцам не стоит идти на фронт и погибать за амбиции Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.
Также, по мнению Боуза, в НАТО не понимают всей серьёзности слов о войне с Россией.