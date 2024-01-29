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Оверчук: в ЕАЭС понимают, что Запад не заменит Россию в качестве торгового партнёра

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Страны — участницы Евразийского экономического союза понимают, что Запад не сможет заменить им Россию в качестве торгового партнёра и инвестора.

С таким заявлением в интервью журналу «Эксперт» выступил вице-премьер России Алексей Оверчук.

По его словам, партнёры по ЕАЭС знают, насколько тесно связаны наши экономики и что нанесение ущерба России и Белоруссии будет отражаться и на них.

«Они также понимают, что ни одна западная страна не сможет заместить им Россию в качестве торгового партнёра и инвестора», — добавил Оверчук.

Также вице-премьер отметил, что развитие экономических связей с ЕС в среднесрочной перспективе невозможно.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что общий рынок и таможенное пространство являются главными достижениями ЕАЭС.

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