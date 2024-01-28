Журналист Ларен: власти США сделали ловушку для американцев на границе Техаса
Об этом она написала в соцсети X.
Ларен отметила, что ситуация на границе вышла из-под контроля.
Однако, по её словам, важно, чтобы именно Техас и национальная гвардия занимались этим вопросом.
«Обеспокоенные американцы не должны пытаться добраться до границы. Это ловушка», — сказала журналист.
Ранее в профсоюзе американских пограничников заявили, что Белый дом мешает охранять границу США.
Также губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что власти региона в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов со своей территории отправили в другие части Соединённых Штатов более 102 тыс. человек.