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Журналист Ларен: власти США сделали ловушку для американцев на границе Техаса

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Американская журналистка Томи Ларен гражданам заявила, что власти США сделали ловушку для американцев на границе Техаса.

Об этом она написала в соцсети X.

Ларен отметила, что ситуация на границе вышла из-под контроля.

Однако, по её словам, важно, чтобы именно Техас и национальная гвардия занимались этим вопросом.

«Обеспокоенные американцы не должны пытаться добраться до границы. Это ловушка», — сказала журналист.

Ранее в профсоюзе американских пограничников заявили, что Белый дом мешает охранять границу США.

Также губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что власти региона в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов со своей территории отправили в другие части Соединённых Штатов более 102 тыс. человек.

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