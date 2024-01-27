Послы Британии, Германии и замглавы дипмиссии США в России Стефани Холмс возложили цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда.

Посольство США в Москве сообщило, что дипломаты почтили память «отважных жителей и защитников Ленинграда, выдержавших и продолжавших сражаться в одну из самых долгих и разрушительных блокад в истории».

«Мужество этих граждан и защитников, нашедших силы обороняться от кажущегося непобедимым противника, служит напоминанием для нас всех о святости человеческой жизни и свободы», — сказано в сообщении.

МИД Германии ранее заявил, что Берлин принимает историческую ответственность за преступления немецких войск, совершённые во время блокады Ленинграда.

Кроме того, первое партийное собрание «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (СВВ) в Германии началось с благодарности Красной армии.