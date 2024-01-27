США скорректировали пошлины на фосфорсодержащие удобрения из России

Министерство торговли Соединённых Штатов заявило, что скорректировало компенсационные пошлины на российские фосфорсодержащие удобрения.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что Минторг установил компенсационные пошлины на фосфорсодержащие удобрения для компании «Апатит» (череповецкий химический кластер группы «ФосАгро») на уровне 14,3%. Для компании «Еврохим» пошлины установлены на уровне 23,77%.

Кроме того, для остальных производителей удобрений с содержанием фосфора ставка составит 16,3%.

Как отметили в ведомстве, соответствующее решение принято по постановлению специализированного суда по вопросам американской торговли от 19 января.

В августе 2023 года сообщалось, что США наращивают покупку российских удобрений, за первый квартал текущего года их импорт удобрений из России вырос более чем вдвое.