США скорректировали пошлины на фосфорсодержащие удобрения из России
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Об этом говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что Минторг установил компенсационные пошлины на фосфорсодержащие удобрения для компании «Апатит» (череповецкий химический кластер группы «ФосАгро») на уровне 14,3%. Для компании «Еврохим» пошлины установлены на уровне 23,77%.
Кроме того, для остальных производителей удобрений с содержанием фосфора ставка составит 16,3%.
Как отметили в ведомстве, соответствующее решение принято по постановлению специализированного суда по вопросам американской торговли от 19 января.
В августе 2023 года сообщалось, что США наращивают покупку российских удобрений, за первый квартал текущего года их импорт удобрений из России вырос более чем вдвое.