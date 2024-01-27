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США скорректировали пошлины на фосфорсодержащие удобрения из России

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Министерство торговли Соединённых Штатов заявило, что скорректировало компенсационные пошлины на российские фосфорсодержащие удобрения.
США скорректировали пошлины на фосфорсодержащие удобрения из России
  • Gettyimages.ru
  • © Helen King

Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что Минторг установил компенсационные пошлины на фосфорсодержащие удобрения для компании «Апатит» (череповецкий химический кластер группы «ФосАгро») на уровне 14,3%. Для компании «Еврохим» пошлины установлены на уровне 23,77%.

Кроме того, для остальных производителей удобрений с содержанием фосфора ставка составит 16,3%.

Как отметили в ведомстве, соответствующее решение принято по постановлению специализированного суда по вопросам американской торговли от 19 января.

В августе 2023 года сообщалось, что США наращивают покупку российских удобрений, за первый квартал текущего года их импорт удобрений из России вырос более чем вдвое.

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