Пентагон заключил контракты на $1,8 млрд на модернизацию военных кораблей

Министерство обороны Соединённых Штатов заключило контракты на модернизацию и ремонт военных кораблей на сумму в размере более $1,8 млрд.

Об этом говорится на сайте американского оборонного ведомства.

Как сообщается, Пентагон заключил контракты с десятью организациями на общую сумму $944 млн. Условия подразумевают ремонт, техническое обслуживание и модернизацию кораблей Военно-морских сил США, не оснащённых атомными установками.

Кроме того, ещё $913 млн Пентагон намерен выделить на перезарядку топлива и ремонт атомного авианосца «Гарри С. Трумэн» (CVN 75).

Ранее стало известно, что Военно-морские силы Соединённых Штатов сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные членами правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситами).