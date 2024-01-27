МИД: неизбрание России в совет ИМО не скажется на работе с ней
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД России.
Министерство сообщает, что по итогам голосования, которое прошло в декабре прошлого года в ходе 33-й сессии Ассамблеи ИМО, Россия не вошла в состав её совета, куда традиционно избиралась с момента начала работы организации.
При этом неизбрание России в совет не скажется на взаимодействии страны с организацией, включая выплату обязательных членских взносов в её бюджет, добавили в МИД.
В июле агентство Reuters сообщило, что ИМО получила письмо от России, в котором Москва информировала об отзыве гарантий безопасности судоходства в Чёрном море.