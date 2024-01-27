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Сийярто: мира на Украине и в Газе нужно достигать противоположными способами

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что достичь мира в секторе Газа и на Украине необходимо противоположными способами.

В интервью изданию Jerusalem Post он заявил, что спасение жизней мирного населения — в приоритете.

По словам Сийярто, в случае с Украиной необходимы прекращение огня, мирные переговоры и мирный договор, а в Газе, — наоборот, нужно «одержать победу над движением ХАМАС».

Ранее он заявил, что Европа должна положить конец конфликту на Украине посредством переговоров с Москвой, а не отправкой Киеву большего количества оружия.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что страны Запада, заинтересованные в проведении переговоров по урегулированию на Украине, должны перестать вооружать Киев.

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