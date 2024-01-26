RT в Telegram
Подпишись

МИД России: отношения Москвы и Парижа находятся в глубоком кризисе

Короткая ссылка
Отношения России и Франции сегодня находятся в глубоком кризисе, причём не по инициативе Москвы, заявило российское Министерство иностранных дел.
МИД России: отношения Москвы и Парижа находятся в глубоком кризисе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Так МИД ответил на вопрос о том, как российская сторона планирует выстраивать отношения с новым главой МИД Франции Стефаном Сежурне на фоне его первого зарубежного визита в Киев.

Как напомнило министерство, в Париже занимают откровенно враждебную позицию по отношению к России, из уст её официальных представителей регулярно звучат слова о важности нанесения России «стратегического поражения».

«По первым заявлениям нового министра Европы и иностранных дел Пятой республики Сежурне о ведении Францией и Европой на Украине «экзистенциальной битвы» такой готовности не наблюдаем. Как и не питаем иллюзий в отношении способности или желания нового министра, по крайней мере на данном этапе, «перевернуть игру» и пойти наперекор есовским и натовским, а по сути — вашингтонским установкам», — подчеркнули в МИД.

13 января новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибыл с первым после получения должности визитом на Украину.

Как заявил министр, Франция будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе в экономическом, военном и гуманитарном плане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить