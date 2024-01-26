Захарова: учения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов
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В ходе брифинга Захарова подчеркнула, что эти манёвры носят откровенно провокационный характер. Дипломат обратила внимание, что на протяжении нескольких месяцев вблизи российских рубежей от Норвегии до Румынии будет активно действовать группировка сил из 31 государства — члена НАТО, а также Швеции.
«Этот шаг осознанно направлен на обострение ситуации и повышает риски военных инцидентов и в итоге может привести к трагическим последствиям для Европы», — заключила Захарова.
Также дипломат подчеркнула, что в России не существует планов по нападению на страны НАТО. И об этом, по её словам, прекрасно знают в альянсе.