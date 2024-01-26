Захарова: учения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов

Планы НАТО провести учения Steadfast Defender — 2024 вблизи рубежей России повышают риски военных инцидентов и могут повлечь за собой трагические последствия для Европы. С заявлением об этом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ходе брифинга Захарова подчеркнула, что эти манёвры носят откровенно провокационный характер. Дипломат обратила внимание, что на протяжении нескольких месяцев вблизи российских рубежей от Норвегии до Румынии будет активно действовать группировка сил из 31 государства — члена НАТО, а также Швеции.

«Этот шаг осознанно направлен на обострение ситуации и повышает риски военных инцидентов и в итоге может привести к трагическим последствиям для Европы», — заключила Захарова.

Также дипломат подчеркнула, что в России не существует планов по нападению на страны НАТО. И об этом, по её словам, прекрасно знают в альянсе.