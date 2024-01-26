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ВОЗ: более 300 атак на объекты здравоохранения произошли в Газе с 7 октября

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С момента начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября было зафиксировано 318 атак на объекты здравоохранения в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.
ВОЗ: более 300 атак на объекты здравоохранения произошли в Газе с 7 октября
  • AFP

«В секторе Газа зарегистрировано 318 атак, которые привели к гибели 615 человек и ранению 778», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что повреждения получили 95 медицинских объектов и 85 машин скорой помощи.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в анклаве Аджит Сунга заявил, что Израиль нарушает свои международные обязательства, нападая на больницы и школы в секторе Газа.

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