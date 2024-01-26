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Профессор Брэндс заявил, что экономический разрыв между США и КНР растёт

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Разрыв в экономиках Китая и США растёт в пользу Вашингтона. Об этом заявил профессор школы перспективных международных исследований американского Университета Джонса Хопкинса Хэл Брэндс.
Профессор Брэндс заявил, что экономический разрыв между США и КНР растёт
  • AP
  • © Andy Wong

«При всех разговорах о взлёте Китая и упадке Америки реальность такова, что в экономических рамках США на самом деле растут в сравнении с их главным противником», — написал он в колонке для агентства Bloomberg.

Брэндс подчеркнул, что по совокупному накопленному богатству в 2022 году Соединённые Штаты ($140 трлн) серьёзно превосходили Китай ($85 трлн).

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты опередили Китай в гонке за первую экономику мира в 2023 году.

За прошедший год американский ВВП показал рост в 6,3% в номинальном выражении, а китайский — в 4,6%.

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