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Bloomberg: ЕС на следующей неделе может согласовать выделение Киеву €50 млрд

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Лидеры стран Европейского союза на следующей неделе могут согласовать выделение Украине помощи в размере €50 млрд.
Bloomberg: ЕС на следующей неделе может согласовать выделение Киеву €50 млрд
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

«Лидеры Европейского союза продвигаются к соглашению на следующей неделе о переводе около €50 млрд», — говорится в публикации.

Как утверждает Ринкевичс, соглашение будет достигнуто на основе договорённости всех 27 лидеров стран ЕС, либо на основе «другого механизма», который применят, если согласия всех стран ЕС добиться не получится. 

Газета Financial Times ранее писала, что Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансового пакета в €50 млрд.

Пакет помощи рассчитан на четыре года, а Венгрия может получить право приостановить поддержку в 2025 году.

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