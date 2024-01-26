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Музыканты «Би-2» прибыли в суд города Пхукет в Таиланде в сопровождении полиции

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Музыканты рок-группы «Би-2» прибыли в суд города Пхукет в Таиланде в сопровождении полиции, вскоре начнётся слушание.
Музыканты «Би-2» прибыли в суд города Пхукет в Таиланде в сопровождении полиции
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что музыканты прибыли в суд на микроавтобусе без опознавательных знаков. При этом наручники на них не надевали. 

Перед заседанием музыкантов не помещали в камеру временного содержания при суде.

Ранее РИА Новости сообщало, что участники «Би-2» провели в Таиланде ночь в камере за организацию концерта без необходимого разрешения.

Представитель туристической полиции в Таиланде подтвердил RT задержание Егора Бортника* (Лёвы Би-2).

По его словам, всего задержали семь человек.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.

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