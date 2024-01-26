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Кулеба: неудачи ВСУ не должны стать предлогом для сокращения помощи Западом

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что неудачи украинской армии на поле боя не должны стать предлогом для уменьшения Западом помощи украинской стороне.

Об этом пишет издание Foreign Affairs.

«Чтобы бы ни происходило на Украине, это не должно использоваться как предлог для сокращения поддержки», — ответил он на вопрос о неудачном контрнаступлении украинских войск.

Кулеба добавил, что Киев не согласится на прекращение конфликта и на переговоры с Москвой и продолжит воевать, даже если столкнётся с дефицитом ресурсов в результате сокращения помощи со стороны Запада.

Как ранее заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, результаты закрытых социологических опросов в странах Запада показывают, что их население устало от украинского кризиса и не верит в победу над Россией.

Издание Politico со ссылкой на одного из украинских военных чиновников писало, что Владимир Зеленский может начать активнее критиковать Запад на фоне возможного прекращения поставок помощи и снижения его популярности на Украине.

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