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В Греции прошли демонстрации против частных университетов

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Массовые демонстрации против планов правительства Греции разрешить негосударственные университеты прошли по всей стране.

Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT, пишет ТАСС.

Отмечается, что около тысячи человек собрались возле Афинского университета.

«Демонстранты утверждают, что создание негосударственных университетов значительно ухудшит качество их образования и обучения и «сожмёт» рынок труда после завершения учёбы в гораздо худших условиях», — сообщило телевидение.

Ранее несколько сотен человек в Париже вышли на протест против закона об ужесточении иммиграции.

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