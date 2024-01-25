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Захарова: Сербия защищает национальные интересы, не разрывая отношений с Россией

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Сербию примером страны, которая защищает свои нацинтересы и при этом не разрывает отношения с Россией
Захарова: Сербия защищает национальные интересы, не разрывая отношений с Россией
  • РИА Новости

«Сербия — пример ответственного государства, защищающего свои национальные интересы и не отказывающегося от партнёрских связей с Россией», — сказала она в интервью сербскому изданию «Политика».

Захарова подчеркнула, что Россия противостоит гибридному влиянию извне и сталкивается с попытками расшатать и подорвать внутреннюю стабильность. 

«Наблюдаемые на улицах Белграда протесты являются примером грубого вмешательства внешних сил в дела суверенного государства», — добавила она.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что сейчас в Сербии происходит попытка «оранжевой революции» со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС.

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