Захарова: Сербия защищает национальные интересы, не разрывая отношений с Россией
- РИА Новости
«Сербия — пример ответственного государства, защищающего свои национальные интересы и не отказывающегося от партнёрских связей с Россией», — сказала она в интервью сербскому изданию «Политика».
Захарова подчеркнула, что Россия противостоит гибридному влиянию извне и сталкивается с попытками расшатать и подорвать внутреннюю стабильность.
«Наблюдаемые на улицах Белграда протесты являются примером грубого вмешательства внешних сил в дела суверенного государства», — добавила она.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что сейчас в Сербии происходит попытка «оранжевой революции» со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС.