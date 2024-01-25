Politico: эскалация в Красном море может навредить демократам США на выборах

Эскалация в Красном море может серьёзно навредить американской экономике и Демократической партии США, а также президенту Джо Байдену в преддверии президентских выборов в ноябре, пишет Politico.

Издание отмечает, что рост напряжённости в Красном море может подтолкнуть инфляцию к росту прямо перед выборами. Это, в частности, может произойти потому, что продолжающиеся атаки йеменских хуситов на коммерческие суда нарушают работу одного из основных мировых морских маршрутов.

Джо Глаубер, бывший главный экономист Министерства сельского хозяйства США, выразил опасения, что, если цены на энергоносители вырастут и сохранят высокие позиции, продовольственная инфляция неизбежна.

До сих пор администрация Байдена преуменьшала опасения, что продолжающийся конфликт с хуситами нанесёт огромный ущерб экономике США, пишут журналисты. Вместе с этим экономика остаётся ключевым вопросом для переизбрания нынешнего президента, отмечает портал.

Как ранее писало агентство Bloomberg, владельцы судов, преимущественно нефтяных танкеров, ожидают усиления напряжённости с перебоями судоходства в Красном море. Газета The Washington Post отметила, что Соединённые Штаты начали операцию против движения хуситов в основном по идеологическим причинам.