Французские фермеры пригрозили начать блокаду Парижа в рамках протеста

«Разгневанные фермеры» Франции намерены в пятницу, 26 января, начать «блокаду Парижа», сообщает портал Actu.fr.

Как отмечается, профосоюзы FDSEA и JА Иль-де-Франс призывают своих членов «собраться на главных дорогах вокруг столицы», планируется, что акция начнётся в 14:00 и завершится в полночь.

Ранее фермеры в рамках протеста вывалили несколько стогов сена в одном из ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» во французской коммуне Ажен.

Они также перекрыли для грузовиков подъезд к порту Кале, от которого осуществляется переправа через пролив Ла-Манш.