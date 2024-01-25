Лаврентьев: реакция Запада на обстрел хуситами судов несоразмерна

Российская сторона выступает против обстрелов хуситами мирных судов в Баб-эль-Мандебском проливе, но реакция западных стран на это несоразмерна. Об этом заявил специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, есть силы, которые бомбардировками Йемена подливают масла в огонь.

«Мы, конечно же, против обстрела мирных кораблей, идущих через Баб-эль-Мандебский пролив, но тем не менее вот эти действия несоразмерны, они абсолютно неприемлемы», — приводит РИА Новости заявление Лаврентьева.

Ранее военные США сообщили о нанесении нового удара по Йемену и об уничтожении двух баллистических ракет на подконтрольных хуситам территориях.

Также мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» объявили о проведении военной операции против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.