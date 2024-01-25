Лаврентьев: реакция Запада на обстрел хуситами судов несоразмерна
- РИА Новости
По его словам, есть силы, которые бомбардировками Йемена подливают масла в огонь.
«Мы, конечно же, против обстрела мирных кораблей, идущих через Баб-эль-Мандебский пролив, но тем не менее вот эти действия несоразмерны, они абсолютно неприемлемы», — приводит РИА Новости заявление Лаврентьева.
Ранее военные США сообщили о нанесении нового удара по Йемену и об уничтожении двух баллистических ракет на подконтрольных хуситам территориях.
Также мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» объявили о проведении военной операции против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.