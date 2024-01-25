Песков: надо добиваться международного расследования всех преступлений Киева
- РИА Новости
Он ответил на вопрос, будет ли Россия добиваться международного расследования катастрофы военно-транспортного самолёта Ил-76, который сбили ВСУ.
По его словам, киевский режим не первый раз убивает своих граждан.
«И они начали их убивать, стреляя из танков в своих граждан в 2014 году», — сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что на Украине продолжают убийства своих граждан.
24 января в Министерстве обороны России заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.
Украинские СМИ ранее начали массово удалять материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит украинскими силами ПВО.