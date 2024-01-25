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Politico: страны ЕС не смогут противостоять России без помощи США

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Европейские страны уязвимы и не способны противостоять России без помощи США, говорится в материале газеты Politico.
Politico: страны ЕС не смогут противостоять России без помощи США
  • РИА Новости

«Без США у ЕС нет ни военного оборудования, ни живой силы, чтобы противостоять Москве в конфликте высокой интенсивности», — отметил автор статьи.

Подчёркивается, что войска Европы, зависящие от контрактников, с трудом набирают военнослужащих. По данным издания, сложная ситуация сложилась не только в Германии, Великобритании, Испании и Франции, но также в странах, которые находятся ближе к России, — Румынии, Польше и Болгарии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в прибалтийских странах появились сомнения в том, что США будут их защищать в случае войны.

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