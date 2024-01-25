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Конгрессмен Рой заявил, что Киев больше не получит денег от Вашингтона

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Член палаты представителей от штата Техас Чип Рой заявил, что украинские власти больше не получат денег от Вашингтона.
Конгрессмен Рой заявил, что Киев больше не получит денег от Вашингтона
  • AFP

В интервью Die Welt он отметил, что, пока администрация президента США Джо Байдена ничего не сделает, чтобы остановить приток беженцев и защитить границу страны, Украине «не дадут ни единого доллара».

«Наша страна не может продолжать вкладывать деньги в Украину, если в то же время будет разрушена наша собственная граница. Есть много американцев, которые спрашивают: должны ли мы платить за это? В чём, собственно, цель?» — добавил Рой.

По мнению конгрессмена, европейские страны должны вкладывать больше средств в украинские войска, а не выдвигать требования США.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США опозорились из-за провалов на Украине.

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