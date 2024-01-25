RT в Telegram
Подпишись

Немецкий политик Вебер: ЕС должен создать систему сдерживания

Короткая ссылка
Немецкий политик Манфред Вебер заявил, что европейские страны должны организовать систему ядерного сдерживания.
Немецкий политик Вебер: ЕС должен создать систему сдерживания
  • Gettyimages.ru
  • © Bernard CHARLON/Gamma-Rapho

«Мы все знаем, что, когда наступает критический момент, ядерный вариант является по-настоящему решающим», — отметил он в интервью Politico.

По мнению политика, необходимо принять инициативу Франции и подумать о том, как французское ядерное вооружение может быть встроено в структуру Европы.

Вебер добавил, что у Великобритании возникли проблемы с обеспечением безопасности, так как у неё заканчиваются средства и ей тяжело поддерживать свой потенциал.

Ранее экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что НАТО в ЕС придётся сформировать общие ядерные силы, чтобы иметь шансы против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить