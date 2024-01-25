Немецкий политик Вебер: ЕС должен создать систему сдерживания

Немецкий политик Манфред Вебер заявил, что европейские страны должны организовать систему ядерного сдерживания.

«Мы все знаем, что, когда наступает критический момент, ядерный вариант является по-настоящему решающим», — отметил он в интервью Politico.

По мнению политика, необходимо принять инициативу Франции и подумать о том, как французское ядерное вооружение может быть встроено в структуру Европы.

Вебер добавил, что у Великобритании возникли проблемы с обеспечением безопасности, так как у неё заканчиваются средства и ей тяжело поддерживать свой потенциал.

Ранее экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что НАТО в ЕС придётся сформировать общие ядерные силы, чтобы иметь шансы против России.