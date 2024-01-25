Немецкий политик Вебер: ЕС должен создать систему сдерживания
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«Мы все знаем, что, когда наступает критический момент, ядерный вариант является по-настоящему решающим», — отметил он в интервью Politico.
По мнению политика, необходимо принять инициативу Франции и подумать о том, как французское ядерное вооружение может быть встроено в структуру Европы.
Вебер добавил, что у Великобритании возникли проблемы с обеспечением безопасности, так как у неё заканчиваются средства и ей тяжело поддерживать свой потенциал.
Ранее экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что НАТО в ЕС придётся сформировать общие ядерные силы, чтобы иметь шансы против России.