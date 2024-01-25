В Канаде при крушении самолёта погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате падения самолёта, перевозившего рабочих на алмазный рудник Дайавик компании Rio Tinto на северо-западе Канады.

Об этом информирует CBS News. Отмечается, что воздушное судно разбилось недалеко от города Форт-Смит. В результате крушения выжил один человек. Ранее четыре человека погибли при крушении частного самолёта в Мексике.