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В Канаде при крушении самолёта погибли шесть человек

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Шесть человек погибли в результате падения самолёта, перевозившего рабочих на алмазный рудник Дайавик компании Rio Tinto на северо-западе Канады.

Об этом информирует CBS News.

Отмечается, что воздушное судно разбилось недалеко от города Форт-Смит.

В результате крушения выжил один человек.

Ранее четыре человека погибли при крушении частного самолёта в Мексике.

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