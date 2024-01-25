В Канаде при крушении самолёта погибли шесть человек
Шесть человек погибли в результате падения самолёта, перевозившего рабочих на алмазный рудник Дайавик компании Rio Tinto на северо-западе Канады.
Об этом информирует CBS News.
Отмечается, что воздушное судно разбилось недалеко от города Форт-Смит.
В результате крушения выжил один человек.
Ранее четыре человека погибли при крушении частного самолёта в Мексике.
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