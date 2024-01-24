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Лавров: Запад обсуждает вопрос размещения инфраструктуры НАТО в Японии

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Запад рассматривает возможность размещения в Японии инфраструктуры НАТО.
Лавров: Запад обсуждает вопрос размещения инфраструктуры НАТО в Японии
  • РИА Новости

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях СБ ООН.

«Всерьёз идёт речь о том, чтобы в Японии появилось для начала представительство, а потом, скорее всего, инфраструктура НАТО. Американцы активно двигают и свою военную инфраструктуру, и инфраструктуру Североатлантического альянса в этот регион», — заявил Лавров.

Ранее Лавров отметил, что Соединённые Штаты уже долгие годы размещают своё ядерное оружие на территории пяти стран — членов НАТО.

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