Politico: ЕС обеспокоен ответом России на использование замороженных активов
- РИА Новости
Об этом пишет Politico.
«По словам европейских официальных лиц и дипломатов, некоторые страны союза с осторожностью относятся к предложению об использовании российских активов, опасаясь ответных мер со стороны Москвы и юридических проблем», — говорится в публикации.
По мнению портала, в результате ЕС может ограничиться договором о налогообложении прибыли от замороженных российских активов, а после уже решать, что делать с данными средствами.
Ранее агентство Bloomberg писало, что в ЕС поддержали введение налога на прибыль от активов России.