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Politico: ЕС обеспокоен ответом России на использование замороженных активов

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Ряд стран — членов Европейского союза испытывают беспокойство из-за возможного использования активов России для помощи Украине.
Politico: ЕС обеспокоен ответом России на использование замороженных активов
  • РИА Новости

Об этом пишет Politico.

«По словам европейских официальных лиц и дипломатов, некоторые страны союза с осторожностью относятся к предложению об использовании российских активов, опасаясь ответных мер со стороны Москвы и юридических проблем», — говорится в публикации.

По мнению портала, в результате ЕС может ограничиться договором о налогообложении прибыли от замороженных российских активов, а после уже решать, что делать с данными средствами.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в ЕС поддержали введение налога на прибыль от активов России.

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