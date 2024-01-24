Посол: Швейцария продемонстрировала готовность учитывать только позицию Киева

Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что власти Швейцарии продемонстрировали готовность учитывать по украинскому конфликту только позицию Киева, а не Москвы.

Об этом посол сказал в беседе с РИА Новости.

Как отметил Гармонин, рассмотрение нейтрального статуса Украины не входит ни в так называемую формулу Владимира Зеленского, ни в «копенгагенский формат».

«Своим подходом к «мирным переговорам» власти Конфедерации лишь в очередной раз продемонстрировали, что готовы учитывать лишь украинскую позицию», — подчеркнул посол.

Ранее Гармонин заявил, что Россия больше не рассматривает Швейцарию как потенциального посредника в разрешении конфликтов.