Посол: Швейцария продемонстрировала готовность учитывать только позицию Киева
- РИА Новости
Об этом посол сказал в беседе с РИА Новости.
Как отметил Гармонин, рассмотрение нейтрального статуса Украины не входит ни в так называемую формулу Владимира Зеленского, ни в «копенгагенский формат».
«Своим подходом к «мирным переговорам» власти Конфедерации лишь в очередной раз продемонстрировали, что готовы учитывать лишь украинскую позицию», — подчеркнул посол.
Ранее Гармонин заявил, что Россия больше не рассматривает Швейцарию как потенциального посредника в разрешении конфликтов.