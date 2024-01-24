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Посол Германии: Берлин не отказывается от ответственности за нападение на СССР

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Ответственность Германии за нападение на СССР не подлежит сомнению. Берлин не пытается отказаться от неё и переписать историю. Об этом заявил посол Германии в России Александр Ламбсдорф.
Посол Германии: Берлин не отказывается от ответственности за нападение на СССР
  • РИА Новости

Выступая на организованном посольством ФРГ совместно с Германским историческим институтом в Москве мероприятии «Блокада Ленинграда в зеркале современных дневников и документов», Ламбсдорф подчеркнул, что завоевательная война, которую развязала нацистская Германия, — вопиющее и непростительное преступление против международного права.

«Германия несёт ответственность за начало Второй мировой войны, в том числе и за нападение на СССР. Моя страна безоговорочно признаёт эту ответственность», — цитирует немецкого посла ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возрождение милитаризма в Германии, происходящее на фоне одобрения неонацистских практик, может иметь тяжёлые для страны последствия.

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