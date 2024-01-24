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Посол Палестины: вердикт суда по иску ЮАР против Израиля будет в течение недели

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Вердикт Международного суда ООН по иску ЮАР против Израиля вынесут в течение недели.
Посол Палестины: вердикт суда по иску ЮАР против Израиля будет в течение недели
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил посол Палестины в Будапеште Фади Эль-Хусейни.

«Насколько мне известно, вердикт... суда будет скоро, в течение недели», — цитирует его РИА Новости.

По словам посла, решение будет направлено в СБ ООН для исполнения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обменялись упрёками в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по палестинскому вопросу.

Представитель ЮАР, британский адвокат Воган Лоу на Международном суде ООН в Гааге 11 января потребовал от судебного органа обязать Израиль немедленно прекратить операцию в секторе Газа.

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