RT в Telegram
Подпишись

Дипломат: обращений россиян по эвакуации после атак Запада по Йемену не было

Короткая ссылка
Временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров сообщил, что обращений российских граждан в посольство для содействия в эвакуации после атак США и Великобритании по хуситам на йеменской территории не поступало.

Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС.

По словам Кудрова, после нанесения ударов по территории Йемена ситуация в стране, которая находится в политическом кризисе, усугубилась.

«Тем не менее пока каких-либо обращений с просьбой о содействии в эвакуации от находящихся в Йемене российских граждан не поступало», — сказал он.

Ранее военные США сообщили о нанесении нового удара по Йемену и уничтожении двух баллистических ракет на подконтрольных хуситам территориях.

До этого США поразили более 25 пусковых установок на территории Йемена.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США и Великобритания допустили стратегическую ошибку, ударив по Йемену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить