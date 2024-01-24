Дипломат: обращений россиян по эвакуации после атак Запада по Йемену не было
Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС.
По словам Кудрова, после нанесения ударов по территории Йемена ситуация в стране, которая находится в политическом кризисе, усугубилась.
«Тем не менее пока каких-либо обращений с просьбой о содействии в эвакуации от находящихся в Йемене российских граждан не поступало», — сказал он.
Ранее военные США сообщили о нанесении нового удара по Йемену и уничтожении двух баллистических ракет на подконтрольных хуситам территориях.
До этого США поразили более 25 пусковых установок на территории Йемена.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США и Великобритания допустили стратегическую ошибку, ударив по Йемену.