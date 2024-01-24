Дипломат: обращений россиян по эвакуации после атак Запада по Йемену не было

Временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров сообщил, что обращений российских граждан в посольство для содействия в эвакуации после атак США и Великобритании по хуситам на йеменской территории не поступало.

Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС.

По словам Кудрова, после нанесения ударов по территории Йемена ситуация в стране, которая находится в политическом кризисе, усугубилась.

«Тем не менее пока каких-либо обращений с просьбой о содействии в эвакуации от находящихся в Йемене российских граждан не поступало», — сказал он.

Ранее военные США сообщили о нанесении нового удара по Йемену и уничтожении двух баллистических ракет на подконтрольных хуситам территориях.

До этого США поразили более 25 пусковых установок на территории Йемена.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США и Великобритания допустили стратегическую ошибку, ударив по Йемену.