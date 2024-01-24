ABC: США нанесли удары по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке

США нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Ираке в ответ на запущенные ранее баллистические ракеты по авиабазе Айн Аль-Асад.

Об этом информирует ABC News. Ранее по авиабазе США на западе Ирака выпустили по меньшей мере 15 ракет. Позже стало известно, что американцы пострадали в результате атаки на военную базу в Ираке.