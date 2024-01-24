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ABC: США нанесли удары по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке

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США нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Ираке в ответ на запущенные ранее баллистические ракеты по авиабазе Айн Аль-Асад.

Об этом информирует ABC News.

Ранее по авиабазе США на западе Ирака выпустили по меньшей мере 15 ракет.

Позже стало известно, что американцы пострадали в результате атаки на военную базу в Ираке.

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