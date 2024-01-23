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МИД Палестины заявил о желании видеть в Газе прекращение огня без условий

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Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики сообщил о желании страны видеть постоянное прекращение огня в секторе Газа без каких-либо предварительных условий.
МИД Палестины заявил о желании видеть в Газе прекращение огня без условий
  • AFP

Такое заявление он сделал по результатам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Министр подчеркнул, что Палестина должна осуществлять управление анклавом.

«Прекращение огня без предварительных условий, постоянное, никаких условий для его объявления быть не должно», — приводит ТАСС слова аль-Малики.

Ранее Лавров и вице-премьер и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади отметили важность прекращения огня в секторе Газа.

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