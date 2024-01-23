МИД Палестины заявил о желании видеть в Газе прекращение огня без условий
- AFP
Такое заявление он сделал по результатам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Министр подчеркнул, что Палестина должна осуществлять управление анклавом.
«Прекращение огня без предварительных условий, постоянное, никаких условий для его объявления быть не должно», — приводит ТАСС слова аль-Малики.
Ранее Лавров и вице-премьер и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади отметили важность прекращения огня в секторе Газа.