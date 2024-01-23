Лавров: Байдену надо прекратить бои для завершения ближневосточного конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS призвал президента США Джо Байдена для разрешения конфликта на Ближнем Востоке прекратить боевые действия.

Текст интервью опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Прекратить боевые действия», — ответил Лавров на вопрос, что бы он посоветовал Байдену для разрешения кризиса на Ближнем Востоке.

Лавров также заявил, что США должны не применять право вето, когда предлагается резолюция в СБ ООН об объявлении гуманитарного прекращения огня.

Ранее силы США и Британии нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене.