Лавров: Байдену надо прекратить бои для завершения ближневосточного конфликта
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Текст интервью опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Прекратить боевые действия», — ответил Лавров на вопрос, что бы он посоветовал Байдену для разрешения кризиса на Ближнем Востоке.
Лавров также заявил, что США должны не применять право вето, когда предлагается резолюция в СБ ООН об объявлении гуманитарного прекращения огня.
Ранее силы США и Британии нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене.