В МИД России назвали преступными планы Латвии по выдворению россиян

Планы Латвии по выдворению граждан России являются преступными, сравнимыми со зверствами фашистов, заявили в МИД России.

В МИД отметили, что внимательно отслеживают ситуацию с возросшей угрозой массового выдворения граждан России из Латвии в ближайшее время.

«Это – откровенно преступное, сравнимое, пожалуй, со зверствами фашистов, отношение к людям. Каждый соучастник этого злодеяния в латвийской правящей верхушке должен знать, что Россия этого не простит и не забудет», — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран.