В МИД России назвали преступными планы Латвии по выдворению россиян
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В МИД отметили, что внимательно отслеживают ситуацию с возросшей угрозой массового выдворения граждан России из Латвии в ближайшее время.
«Это – откровенно преступное, сравнимое, пожалуй, со зверствами фашистов, отношение к людям. Каждый соучастник этого злодеяния в латвийской правящей верхушке должен знать, что Россия этого не простит и не забудет», — говорится в сообщении.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран.