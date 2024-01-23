МИД: Лавров обсудил с министром иностранных дел Турции проекты в энергетике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом в штаб-квартире ООН обсудили совместные проекты в энергетике.

Информация об этом появилась в Telegram-канале МИД России. Кроме того, по данным ведомства, стороны обсудили график предстоящих двусторонних контактов. Ранее Лавров провёл в ООН переговоры с главой МИД Турции.