Посольство России в Аргентине приспустило флаг в знак солидарности с Донецком

Посольство России в Аргентине из солидарности с жителями Донецка приспустило флаг на фасаде дипмиссии, сообщил посол Дмитрий Феоктистов.

«Из солидарности с жителями Донецка, где сегодня объявлен траур по погибшим, мы приняли решение приспустить флаг на фасаде посольства. Скорбим вместе с семьями жертв этого подлого нападения», — заявил он.

Феоктистов добавил, что Россия призывает власти Аргентины осудить преступление.

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.

Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил удар ВСУ по Донецку.