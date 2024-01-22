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МИД России работает над возвращением россиян из Афганистана после авиакатастрофы

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МИД России прорабатывает вопрос возвращения россиян на Родину после авиакатастрофы на северо-востоке Афганистана, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
МИД России работает над возвращением россиян из Афганистана после авиакатастрофы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«К сожалению, подтверждается гибель двух граждан России (супруги Евсюковы) в авиакатастрофе», — говорится в сообщении дипломата.

По её словам, посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов встретился с доставленными в кабульский аэропорт выжившими членами экипажа и медперсоналом российского самолёта. Пострадавших госпитализировали.

«Российская Федерация выражает признательность властям Афганистана за содействие в организации поисково-спасательной операции... Прорабатывается вопрос возвращения соотечественников на Родину», — добавила Захарова.

Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.

RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».

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