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Постпред Гатилов: УВКПЧ должно публично отреагировать на обстрел Донецка

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Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им управление УВКПЧ должны публично отреагировать на обстрел мирного населения в Донецке со стороны ВСУ.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российской дипмиссии.

Ранее украинские боевики обстреляли рынок в Донецке.

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке.

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