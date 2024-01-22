Постпред Гатилов: УВКПЧ должно публично отреагировать на обстрел Донецка

Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им управление УВКПЧ должны публично отреагировать на обстрел мирного населения в Донецке со стороны ВСУ.