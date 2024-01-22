РИА Новости: ситуация с платёжными переводами угрожает бизнес-проектам с Турцией
Об этом рассказал руководитель одной из турецких фирм, передаёт РИА Новости.
«Под большим риском — совместные бизнес-проекты двух стран», — сказал он.
При этом бизнесмен отметил, что на данный момент соответствующие ведомства решают проблему.
«Мы очень надеемся, что проблема решится на этой неделе», — добавил он.
Также сообщалось, что частный бизнес в Турции испытывает беспрецедентное давление Запада по антироссийским санкциям.