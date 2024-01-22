РИА Новости: ситуация с платёжными переводами угрожает бизнес-проектам с Турцией

Ряд совместных проектов Турции и России в частном секторе находятся под угрозой из-за ситуации вокруг платёжных переводов.

Об этом рассказал руководитель одной из турецких фирм, передаёт РИА Новости.

«Под большим риском — совместные бизнес-проекты двух стран», — сказал он.

При этом бизнесмен отметил, что на данный момент соответствующие ведомства решают проблему.

«Мы очень надеемся, что проблема решится на этой неделе», — добавил он.

Также сообщалось, что частный бизнес в Турции испытывает беспрецедентное давление Запада по антироссийским санкциям.