Kansai Electric Power Co заявила об утечке пара на АЭС «Такахама» в Японии

Энергетическая компания Kansai Electric Power Co заявила о выявлении утечки пара на одном из участков второго контура в машинном зале первого энергоблока АЭС «Такахама».

По данным компании, изменения радиационного фона после инцидента не выявлено.

Как сообщили в РИА Новости, в настоящее время проводится проверка.

Ранее на АЭС в Японии после землетрясений вылилась радиоактивная вода.