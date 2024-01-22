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Kansai Electric Power Co заявила об утечке пара на АЭС «Такахама» в Японии

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Энергетическая компания Kansai Electric Power Co заявила о выявлении утечки пара на одном из участков второго контура в машинном зале первого энергоблока АЭС «Такахама».

По данным компании, изменения радиационного фона после инцидента не выявлено.

Как сообщили в РИА Новости, в настоящее время проводится проверка.

Ранее на АЭС в Японии после землетрясений вылилась радиоактивная вода.

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