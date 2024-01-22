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FT: ЕС определит последствия для Израиля за отказ от мирного плана по Палестине

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В ЕС предложили определить для Израиля «последствия» при отказе или невмешательстве в разработку мирного плана по конфликту на Ближнем Востоке.

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на подготовленный Брюсселем документ.

«Важным элементом мирного плана должна стать разработка надёжных гарантий безопасности для Израиля и будущего независимого государства Палестина при условии полного взаимного дипломатического признания и интеграции как Израиля, так и Палестины в регион», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что арабские страны работают над решением конфликта Палестины и Израиля.

Также израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не может прекратить операцию в Газе в обмен на заложников.

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