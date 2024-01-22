RT в Telegram
Подпишись

ХАМАС признало, что могло совершить «некоторые ошибки» во время атаки на Израиль

Короткая ссылка
Палестинское движение ХАМАС признало, что могло совершить «некоторые ошибки» во время атаки на Израиль.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на брошюру движения под названием «Это наше видение. Для чего операция «Потоп Аль-Аксы».

Согласно документу, данные ошибки были вызваны быстрым развалом израильской системы безопасности и военной структуры, а также хаосом, возникшим в приграничных районах с Газой.

При этом какого рода ошибки были совершены, не уточняется.

Ранее в Белом доме заявили, что США хотят, чтобы Израиль боролся с лидерами ХАМАС.

Также в WSJ сообщили, что Израиль за время операции в Газе уничтожил менее трети боевиков ХАМАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить