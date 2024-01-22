Палестинское движение ХАМАС признало, что могло совершить «некоторые ошибки» во время атаки на Израиль.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на брошюру движения под названием «Это наше видение. Для чего операция «Потоп Аль-Аксы».

Согласно документу, данные ошибки были вызваны быстрым развалом израильской системы безопасности и военной структуры, а также хаосом, возникшим в приграничных районах с Газой.

При этом какого рода ошибки были совершены, не уточняется.

Ранее в Белом доме заявили, что США хотят, чтобы Израиль боролся с лидерами ХАМАС.

Также в WSJ сообщили, что Израиль за время операции в Газе уничтожил менее трети боевиков ХАМАС.