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Аналитик Мхланга: ФРГ поддерживает действия Израиля в Газе для очистки совести

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Аналитик Джо Мхланга заявил в эфире RT, что Берлин поддерживает действия Тель-Авива в секторе Газа «для очистки совести», так как в прошлом Германия угнетала евреев.

При этом Мхланга отметил, что Германия занимает «очень высокомерную позицию», считая геноцидом только то, что сделали другие.

Аналитик уверен, что Берлин не признаёт своих преступлений, в том числе в Африке, потому что не хочет за них расплачиваться и предпочитает «стереть прошлое».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возрождение милитаризма в Германии может иметь тяжёлые последствия.

Также, по её словам, Россия не удивлена защитой ФРГ Израиля от обвинений в геноциде.

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