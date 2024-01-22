Аналитик Мхланга: ФРГ поддерживает действия Израиля в Газе для очистки совести
При этом Мхланга отметил, что Германия занимает «очень высокомерную позицию», считая геноцидом только то, что сделали другие.
Аналитик уверен, что Берлин не признаёт своих преступлений, в том числе в Африке, потому что не хочет за них расплачиваться и предпочитает «стереть прошлое».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возрождение милитаризма в Германии может иметь тяжёлые последствия.
Также, по её словам, Россия не удивлена защитой ФРГ Израиля от обвинений в геноциде.