Бывший кандидат в президенты Нигерии прокомментировал решение Германии противодействовать иску ЮАР с обвинениями в геноциде против Израиля.

«Немцам следует присмотреться к политическим лидерам, за которых они голосуют. Потому что нынешнее руководство толкает страну в направлении нацизма», — сказал он в эфире RT.

Гарба подчеркнул, что «уровень двойных стандартов, который демонстрирует Германия, просто потрясает».

Он напомнил, что Берлин виноват во многих случаях геноцида в Африке, в том числе в Намибии, а также в преступлениях против евреев.

Политик выразил сомнения в том, что ФРГ искренне сожалеет о содеянном в прошлом, поскольку сейчас поддерживает «убийство невинных людей» в секторе Газа.

Международный суд ООН в Гааге 11—12 января провёл слушания по иску ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за трагедии в Газе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возрождение германского милитаризма, происходящее на фоне одобрения неонацистских практик, может иметь крайне тяжёлые последствия для страны.