Президент Финляндии Ниинистё выступил против двойного гражданства для россиян
- AP
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, в 2013 году по вопросу двойного гражданства было много дебатов и он уже тогда предлагал предоставлять гражданство только людям из государств, которые взаимно признают двойное гражданство уехавших туда финнов.
«Россия не признаёт двойного гражданства», — отметил президент.
Кроме того, Ниинистё высказался против того, чтобы забирать у россиян паспорт Финляндии задним числом.
Ранее в МВД Финляндии заявили о решении оставить границы с Россией закрытыми до 11 февраля.
21 января в Хельсинки прошла акция против закрытия границы Финляндии с Россией.