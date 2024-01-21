RT в Telegram
Подпишись

Президент Финляндии Ниинистё выступил против двойного гражданства для россиян

Короткая ссылка
Финский лидер Саули Ниинистё в эфире Radio Suomi выступил против предоставления паспорта Финляндии гражданам государств, где не признаётся двойное гражданство.
Президент Финляндии Ниинистё выступил против двойного гражданства для россиян
  • AP

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в 2013 году по вопросу двойного гражданства было много дебатов и он уже тогда предлагал предоставлять гражданство только людям из государств, которые взаимно признают двойное гражданство уехавших туда финнов.

«Россия не признаёт двойного гражданства», — отметил президент.

Кроме того, Ниинистё высказался против того, чтобы забирать у россиян паспорт Финляндии задним числом.

Ранее в МВД Финляндии заявили о решении оставить границы с Россией закрытыми до 11 февраля.

21 января в Хельсинки прошла акция против закрытия границы Финляндии с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить