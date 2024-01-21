Президент Финляндии Ниинистё выступил против двойного гражданства для россиян

Финский лидер Саули Ниинистё в эфире Radio Suomi выступил против предоставления паспорта Финляндии гражданам государств, где не признаётся двойное гражданство.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в 2013 году по вопросу двойного гражданства было много дебатов и он уже тогда предлагал предоставлять гражданство только людям из государств, которые взаимно признают двойное гражданство уехавших туда финнов.

«Россия не признаёт двойного гражданства», — отметил президент.

Кроме того, Ниинистё высказался против того, чтобы забирать у россиян паспорт Финляндии задним числом.

Ранее в МВД Финляндии заявили о решении оставить границы с Россией закрытыми до 11 февраля.

21 января в Хельсинки прошла акция против закрытия границы Финляндии с Россией.