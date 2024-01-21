Аналитик Блохин: системная элита и бюрократия ЕС оторваны от народа

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал заявление французского политика Флориана Филиппо о том, что призыв главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен продолжать помогать Украине — безумие.

По словам собеседника RT, все люди, которые высказываются в таком духе, не могут повлиять на политику ЕС.

«Эта точка зрения отражает значительную часть электората, потому что эти политики чувствуют, что думает народ. Но, к сожалению, точка зрения Евросоюза совершенно другая», — рассказал Блохин.

Он отметил, что в Европе есть «разные мнения» касательно поддержки Украины.

«Все эти мнения идут с начала СВО, и многие европейские политики, которые отражали совершенно другую точку зрения, даже приезжали в Крым. Но, к сожалению, это мнение периферии, а системный истеблишмент, европейская бюрократия и США думают иначе. Те политики, которые не принимают решений, пытаются увеличить собственную политическую субъектность, понимая, о чём думает большинство народа в Европе. А системная элита и бюрократия оторваны от народа», — добавил политолог.

В заключение собеседник RT напомнил, что в Европе и США звучали заявления о том, что нужно нормализовать отношения с Россией и отказаться от поддержки Украины, но «западный мейнстрим другой».

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумным заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном выделении дополнительных средств для Украины.