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Фицо: Словакия не согласна с несколькими условиями в оборонном соглашении с США

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Словакия не согласна с некоторыми условиями, которые прописаны в оборонном соглашении с Соединёнными Штатами, сообщил премьер республики Роберт Фицо в эфире телеканала RTVS.
Фицо: Словакия не согласна с несколькими условиями в оборонном соглашении с США
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, был проведён анализ и сравнение соглашения с тем, что подписала Чехия. При этом словацкое соглашение — «без щепотки суверенитета». Как отметил Фицо, речь идёт об абсолютно свободном передвижении.

«Если будет какая-то американская колонна, то никто не может её остановить, никто не знает, что они везут, не можете спросить о том, что они везут в своих машинах», — заявил премьер.

Он добавил, что есть несколько моментов, которые Словакия собирается открыть для обсуждения.

Ранее Фицо заявил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США.

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